شكرا لبحثكم عن خبر أثار رعب الطلاب والطالبات.. انفجار عنيف يهز عاصمة محافظة أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الاحد، بأن دوي عنيف هز مدينة عاصمة محافظة ، ما أثار الرعب والخوف بين السكان وخاصة بين طلاب وطالبات المدارس خلال الفترة المسائية.

وذكرت المصادر لـ""، بأن الانفجار ناتج عن اطلاق قذيفة هاون من إدارة الأمن، سقطت في أحد المزارع بالقرب من الخط الدائري المؤدي إلى منطقة حصن شداد.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي هرعوا من منازلهم إلى المدارس القريبة من إدارة الأمن ليجدوا أطفالهم يصرخون وفي حالة هلع من شدة الانفجار.

ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر مادية أو بشرية.

وتشهد المدينة هدوء نسبي رغم محاولات أطراف معينة إقلاق السكينة العامة.