شكرا لبحثكم عن خبر عدن .. عميد كلية الآداب يبحث مجالات التعاون مع مركز اللغة المهرية للبحوث والدراسات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الدكتور/جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب بجامعة عدن في مكتبه اليوم الأحد (7 نوفمبر 2021م) بالدكتور/سعيد القميري نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية لشؤون الطلاب بفرع جامعة حضرموت في محافظة المهرة، المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، واستعرض معه مجالات التعاون المشترك بين كلية الآداب عدن وكلية العلوم التطبيقية والإنسانية ومركز اللغة المهرية للبحوث والدراسات وسبل تطويرها وتفعيلها بما يخدم الجانبين.

وفي مستهل اللقاء رحب الأخ/ عميد كلية الآداب بالدكتور القميري وأعرب عن استعداد الكلية لتقديم الدعم والمساعدة لتطوير العلاقات الثنائية بين كلية الآداب بجامعة عدن وكلية العلوم التطبيقية والإنسانية ومركز اللغة المهرية للبحوث والدراسات، موضحاً بأن مثل هذه العلاقات تلبي طموحات الطلاب وتفتح لهم أفق علمية واسعة النطاق.., متمنياً استمرار هذه العلاقات وتنظيم العديد من الفعاليات المشتركة وغيرها من الأنشطة الأكاديمية.

وأكد الدكتور/ الحسني في كلمة له أثناء اللقاء الذي حضره الدكتور/ محمد هيثم الطفي رئيس قسم الخدمة الاجتماعية على أهمية توطيد العلاقات العلمية مع مختلف المؤسسات والمراكز البحثية وتفعيلها بما يسهم في تبادل الخبرات، في سبيل تطوير العملية التعليمية والبحثية والأكاديمية في كلية الآداب وتحقيق الاستفادة العلمية والعملية للطلاب من مختلف المراحل الجامعية..، مشدداً على أهمية تطوير وتفعيل مثل هذه العلاقات.

من جانبه ثمن الدكتور/سعيد القميري نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية لشؤون الطلاب بفرع جامعة حضرموت في محافظة المهرة، المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، الجهود الكبيرة المبذولة من عمادة كلية الآداب عدن وحرصها الشديد في تفعيل العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يخدم العملية التعليمية المشتركة، وقدم في ختام اللقاء عدداً من الكتب والمراجع وإصدارات مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث لمكتبة كلية الآداب بما يخدم العملية التعليمية فيها.

وأكد اللقاء على تنظيم كلية الآداب محاضرة علمية بعنوان "اللغة المهرية شواهدها اللغوية وبعض من فنونها" وذلك يوم الأربعاء القادم (10 نوفمبر الجاري) في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الكلية، برعاية كريمة من قيادة جامعة عدن ممثلة بالدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة، والتي سيقدمها الدكتور/سعيد القميري نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية لشؤون الطلاب بفرع جامعة حضرموت في محافظة المهرة، المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث.