تعز.. السلطة المحلية تؤكد على ضرورة توحيد الصف الوطني لاستكمال معركة التحرير

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الأحد، على ضرورة توحيد الصف الوطني والجهود السياسية والإعلامية لاستكمال معركة تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي الإيرانية.



جاء ذلك في اجتماع موسع برئاسة المحافظ نبيل شمسان بحضور وكلاء المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أعضاء البرلمان.



وناقش الاجتماع الأوضاع والمستجدات العسكرية والأمنية وتطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظة والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية واتخاذ الإجراءات والتدابير الأزمة للتغلب على الصعوبات والعراقيل التي تزيد من حدة الأوضاع وزيادة حجم المعاناة في ظل استمرار الحرب والحصار والقصف العشوائي الذي يطال الأحياء السكنية وارتكاب المجازر المروعة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وتطرق المحافظ الى الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المعيشية ومعالجة المسببات التي تزيد من تعقيدات الأوضاع الاقتصادي وتدهور العملة وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متعددة وفي مقدمتها تأهيل وترميم الطرق الرئيسية واستكمال إنشاء طريق شريان تعز والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالمياه والأمن والصحة والتعليم وتحقيق خطوات ملموسة في هذه المجالات.



وأشاد بالبطولات التي يسطرها أفراد الجيش الوطني في الجبهات وصمودهم الاسطوري داعيا أبناء المحافظة لدعم ومساندة أبطال الجبهات وتعزيز الجهود الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار من خلال توحيد الصفوف والتلاحم.



وشدد شمسان على والعمل بروح الفريق الواحد ونبذ الخلافات والفرقة والمناكفات وخصوصا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومن كل فرد او مسئول يستطيع خدمة المحافظة وتخفيف المعاناة عن أبنائها.



من جهته استعرض أركان حرب محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي التطورات العسكرية في الجبهات وما يحققه أبطال الجيش الوطني من انتصارات على ميليشيا الحوثي ومؤشرات تحسن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.



وشدد ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وأعضاء والبرلمان على ضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الصف الوطني والجهود السياسية والإعلامية لاستكمال معركة التحرير وإنهاء المعاناة الإنسانية المتراكمة وتعقيدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن استمرار الحرب والحصار.



ونوهوا إلى ما تتفرد المحافظة من استمرار العمل السياسي والإعلامي والمجتمعي دون قيود أو عوائق وبالتالي تسخير كل هذه التفاعلات لخدمة المحافظة والوقوف بجانب السلطة المحلية لتحسين الأوضاع والخدمات المعيشية للناس ومحاربة كل الظواهر السيئة التي تشوه سمعة المحافظة ورصيدها النضالي كحاملة للمشروع السياسي و الوطني.

