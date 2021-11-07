شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الصحفي اليمني البارز رياض شمسان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعت نقابة الصحفيين اليمنيين، الصحفي المخضرم رياض شمسان الذي توفي بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاماً.

وقال بيان صادر عن النقابة ‘‘إن رحيل عضوها شمسان موجع ويفقد الوسط الصحفي صحفياً بارزاً يمتاز بتجربة مهنية مشهودة استفاد منها الكثير من الصحفيين’’.

وعمل الصحفي شمسان، مذيعاً في إذاعة عدن لمدة عام قبل الاستقلال، بينما كانت أول كتاباته الصحفية المنشورة بمجال الفن والرياضة في الستينيات القرن الماضي، حيث أصدر بصنعاء صحيفة خاصة به أسمها «الشروق» وهي صحيفة شهرية شاملة، بحسب بيان النقابة.

ولد الصحفي الراحل في الرابع من نوفمبر 1945م، بمدينة الشيخ عثمان محافظة عدن، تخرج مع الدفعة الطلابية الأولى من ثانوية خور مكسر عام 1962، في حين عمل مدرساً بعدد من مدارس المحافظة.

وعمل أيضًا في صحيفة الثورة الرسمية بصنعاء كمدير لشؤون المحافظات، وسكرتيراً صحفياً لرئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني منذ ثلاثين سنة، فيما استمر 18 شهراً في المعتقل بعد الاستقلال، بينما غادر فور الإفراج عنه من عدن إلى صنعاء في بداية يناير 1970.

وانتخب شمسان أميناً عاماً مساعداً لحزب التحرير الشعبي الوحدوي في 1997 والذي استقال منه عام 2004، ليتفرغ بذلك للعمل الصحفي في صحيفة الثورة كمسؤول عن قسم المحافظات حتى وفاته.