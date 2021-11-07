شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال مسؤول حكومي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغتال مسلحون مجهولين، مساء أمس السبت، مسؤولا محليا في وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن.

واكدت مصادر في وزارة الإدارة المحلية، اغتيال مدير غرفة العمليات في الوزارة علي محمد ثابت “علي أبو سعيدة”، من قبل عناصر مجهولة مساء السبت، في حي البساتين بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت المصادر أن ثابت توفى على الفور بينما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وجاءت عملية اغتيال مسؤول وزارة الادارة المحلية عقب أيام من نجاة نائب رئيس جامعة عدن الدكتور محمد عقلان من محاولة اغتيال في مديرية المنصورة.