وزير الصناعة يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط أسعار السلع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شدد وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، على أهمية تكثيف النزول الميداني على الأسواق والمحلات التجارية، وضرورة التزام كبار التجار المستوردين بإشهار أسعار الجملة والتجزئة، وضبط المتلاعبين بأسعار قوت المواطن.



جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا بحضور وكيل الوزارة علي الشرفي، وضم مدراء عموم الوزارة.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية التزام كبار المستوردين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية بفتح فروع لها في محافظة عدن والمحافظات المحررة للتخفيف من أعباء النقل المتكررة والعمولة التي اثقلت كاهل المستهلك وزادت من معاناته.

كما ناقش الاجتماع، دراسة آلية دعم المخابز والأفران في عدن بمادة الدقيق ليصل الروتي للمواطن بالسعر والحجم المناسبين.