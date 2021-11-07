شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ادانت الجمهورية اليمينية اليوم العملية الارهابية التي استهدفت رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة في مقر اقامته فجر اليوم.



وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في بيان وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان هذا الاعتداء الاجرامي عمل غير مقبول، وأن تلك الأعمال الإرهابية لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية".

وعبرت عن دعم اليمن المطلق لكل الاجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية في التصدي لجميع الارهابيين الذين يحاولون عبثاً عرقلة استعادة العراق لعافيته واستقراره.. معربة عن تضامن اليمن مع العراق وشعبه الشقيق ضد أي محاولات لزعزعة أمن واستقراره.