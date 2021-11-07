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الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة بمديرية باقم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اسقط ابطال الجيش الوطني، أمس طائرة مسيرة في الاجواء المحاذية لشرق مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، اطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

واوضح قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر المعبري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الدفاع الجوي بمحور ازال رصدوا تحرك الطائرة في الاجواء المحاذية لمثلث باقم الصفراء، وتمكنوا من اسقاطها في القطاع الشرقي لمديرية باقم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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