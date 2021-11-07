هادي يطلع على الأوضاع في محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر.



وخلال اللقاء اطلع المحافظ الرئيس على جهود السلطة المحلية على تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة في المحافظة وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وتفعيل أجهزة ومكاتب مختلف مؤسسات الدولة، وجهود المقاومة واستبسالها في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية وعدوانها الهمجي على المواطنين العزل في قراهم ومناطقهم.

وثمن رئيس الجمهورية، تضحيات ابناء المحافظة وبسالتهم في مختلف الجبهات في إطار المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مؤكدا أن الدولة ستقدم لهم الدعم اللازم لتقديم الخدمات للمواطنين، ومواجهة مليشيا الحوثي حتى يتم دحرها وتحقيق الانتصار عليها.

وأشاد رئيس الجمهورية، بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في مختلف المجالات.. مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف معاناتهم التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد الرئيس، على ضرورة توحيد الجهود والامكانات لإعادة تطبيع الحياة وارساء دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة.