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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعيين المهندس محمد يسلم مديراً تنفيذياً لشركة مصافي عدن والمهندس عمار ناصر العولقي مديراً لشركة النفط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
صدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين م. محمد يسلم صالح مديراً عاماً تنفيذياً لشركة مصافي عدن.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين م. عمار ناصر عبدالله العولقي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.