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تعيين المهندس محمد يسلم مديراً تنفيذياً لشركة مصافي عدن والمهندس عمار ناصر العولقي مديراً لشركة النفط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

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صدر  القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين م. محمد يسلم صالح مديراً عاماً تنفيذياً لشركة مصافي عدن.

 

كما صدر القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين م. عمار ناصر عبدالله العولقي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية.

 

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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