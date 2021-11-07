شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس اليمني يطالب بضغط دولي على الحوثيين لدفعهم إلى السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكري حسين / الأناضول

طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، بضغط دولي على الحوثيين؛ لدفعهم إلى السلام ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندركنج؛ لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية لإحلال السلام وإنهاء الحرب، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال هادي إن "الحكومة كانت ولا تزال تنشد السلام الذي يؤسس لمستقبل أمن لليمن ويحقن دماء أبناء الشعب اليمني".

وأعرب، عن تطلعه لممارسة المجتمع الدولي "المزيد من الضغط" على الحوثيين من أجل "الجنوح للسلام ووقف إطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين والنازحين والمنشآت العامة والخاصة".

وأشار إلى "التصعيد العسكري الحوثي المستمر على محافظات مأرب وشبوة (شرقي البلاد) وتعز (جنوب غرب)، من خلال استهدافها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وذكر أن "ذلك تسبب في استشهاد وإصابة المئات من المدنيين والنازحين بينهم نساء وأطفال، ناهيك عن الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة"

وحتى الساعة 20:15 ت.غ، لم يصدر عن الحوثيين تعقيب على اتهامات الرئيس اليمني، لكنه توجه اتهامات مماثلة للقوات الحكومية.

من جانبه، ثمن المبعوث الأمريكي "جهود الحكومة اليمنية الرامية الى إحلال السلام ووقف الحرب".

وجدد، دعم بلاده لأمن "واستقرار ووحدة اليمن وإنهاء الحرب وإحلال السلام لينعم اليمن وشعبه بالأمن والاستقرار".

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وفق إحصاء أممي، فمنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.