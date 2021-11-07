وفاة الإعلامي الشاب باراس متأثراً بجراحه

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يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة الاعلامي الشاب الزميل أحمد حديج باراس، احد افراد الطاقم الاعلامي لمحافظ عدن - خريج جامعي هذا العام، متأثرا باصابته جراء الانفجار الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن الشهر الماضي. رحم الله احمد حديج وخالص العزاء لأهله وذويه ومحبيه.. انا لله وانا اليه راجعون .

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