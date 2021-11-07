الكويت تضبط خلية لـ"حزب الله" تجند الشباب للعمل بسوريا واليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت تضبط خلية لـحزب الله تجند الشباب للعمل بسوريا واليمن

الأحد 7 نوفمبر 2021

الخليج 365

ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي، القبض على مجموعة متعاونة مع مليشيات "حزب الله" اللبنانية بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن، حسب مصادر لـصحيفة "السياسة" الكويتية.



وبحسب مصادر الصحيفة، فإن "وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة أفاد بأنَّ المجموعة مكونة من 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".

وأشارت إلى أن "جهاز أمن الدولة يُحقق مع الأربعة وهم (ح. غ)، و(ج.ش)، و(ج.ج)، و(ج.د)، في عدد من التهم أيضاً، منها تبييض أموال لصالح حزب الله في الكويت".

إضافة إلى "تمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة حزب الله، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن".

وأشارت المصادر إلى أن "وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي أجرى زيارة إلى مبنى أمن الدولة، الأربعاء الماضي، للاطلاع على التحريات".

وأكدت المصادر أن "المتهمين أقرّوا بجمع تبرُّعات من المساجد من غير تصريح مسبق".

وأوضحت أنهم "سيُحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم".