تعز.. مليشيا الحوثي تنهب المسافرين أكثر من 230 مليون ريال خلال أكتوبر الفائت

نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية، مئات ملايين الريالات من المسافرين في مناطق سيطرتها بمحافظة تعز، خلال أكتوبر الفائت.



وكشفت إحصائية صادرة عن الإعلام الأمني للمليشيا أطلع عليها "يمن شباب نت"، أن نقاط المليشيا بشمال وشرق تعز، صادرت أكثر من 230 مليون ريال من العملة القديمة والجديدة كانت بحوزة مسافرين، تحت ذريعة مكافحة التهريب.



وشملت الأموال المنهوبة، 4 ملايين و235 ألف من العملة القديمة فئة ألف ريال ترميز حرف "د"، ومبلغ 19 مليونا و743 ألف و400 ريال من العملة الجديدة، و211 مليونا و924 ألف و800 ريال من العملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة المليشيا.



يذكر أن مليشيا الحوثي الإنقلابية، كانت قد منعت التداول بالعملة ذات الحجم الصغير في مناطق سيطرتها الأمر الذي تسبب بانقسام مالي أثر على قيمة العملة، كما أقدمت على منع تداول العملات القديمة المطبوعة من البنك المركزي في عدن واستخدمت ذلك ذريعة لنهب المواطنين أموالهم.

