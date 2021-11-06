شكرا لبحثكم عن خبر هام - النتيجة العامة لامتحانات القبول (المفاضلة) للطلاب المتقدمين للسنة التحضيرية ( بشري - مختبرات - تمريض - اسنان - صيدلة ) للعام الجامعي 2021-2022م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - النتيجة العامة للطلاب المتقدمين لإمتحان القبول ( المفاضلة ) للسنة التحضيرية ( بشري - مختبرات - تمريض - اسنان - صيدلة ) - جامعة عدن للعام الجامعي 2021 - 2022م .

هام

الكشوفات تشمل نتيجة جميع الطلبة المتقدمين للإمتحان

ترتيب الطلاب في الكشوفات بحسب الحروف الابجدية

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نتيجة امتحان القبول كلية الطب والعلوم الصحية - تخصص طب بشري

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نتيجة امتحان القبول كلية الطب والعلوم الصحية - تخصص مختبرات

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نتيجة امتحان القبول كلية التمريض

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نتيجة امتحان القبول كلية طب الأسنان

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نتيجة امتحان القبول كلية الصيدلة

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تنويه هام

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على الطلاب المتظلمين من نتيجة امتحانات القبول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الجامعي 2021-2022م تسجيل اسمائهم لدى لجنة امتحانات القبول المتواجدة في كلية الطب والعلوم الصحية (قاعة ابن سيناء) كالتالي:

مواعيد تقديم التظلمات

كلية الطب البشري - يوم الاحد الموافق 07-11-2021م .

كلية طب الاسنان - يوم الاثنين الموافق 08-11-2021م .

صيدلة - مختبرات - تمريض - يوم الثلاثاء الموافق 09-11-2021م .

مواعيد فتح التظلمات كالتالي

كلية الطب البشري - يوم الاربعاء الموافق 10-11-2021م .

كلية طب الاسنان - يوم الخميس الموافق 11-11-2021م .

صيدلة - مختبرات - تمريض - يوم السبت الموافق 13-11-2021م

تنبية هام :

عند فتح التظلمات يتم مراجعة الورقة الالكترونية فقط

- علما بأنه سيتم في وقت لاحق اعلان اسماء المقبولين في السنة التحضيرية للكليات الطبية .

الادارة العامة للقبول والتسجيل

نيابة شؤون الطلاب

جامعة عدن