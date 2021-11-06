شكرا لبحثكم عن خبر هام - النتيجة العامة لامتحانات القبول (المفاضلة) للطلاب المتقدمين للسنة التحضيرية ( بشري - مختبرات - تمريض - اسنان - صيدلة ) للعام الجامعي 2021-2022م والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - النتيجة العامة للطلاب المتقدمين لإمتحان القبول ( المفاضلة ) للسنة التحضيرية ( بشري - مختبرات - تمريض - اسنان - صيدلة ) - جامعة عدن للعام الجامعي 2021 - 2022م .
هام
الكشوفات تشمل نتيجة جميع الطلبة المتقدمين للإمتحان
ترتيب الطلاب في الكشوفات بحسب الحروف الابجدية
--------------------------------
نتيجة امتحان القبول كلية الطب والعلوم الصحية - تخصص طب بشري
اضغط هنا
-------------
نتيجة امتحان القبول كلية الطب والعلوم الصحية - تخصص مختبرات
اضغط هنا
---------
نتيجة امتحان القبول كلية التمريض
اضغط هنا
---------
نتيجة امتحان القبول كلية طب الأسنان
اضغط هنا
------------
نتيجة امتحان القبول كلية الصيدلة
اضغط هنا
------------
تنويه هام
-----
على الطلاب المتظلمين من نتيجة امتحانات القبول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الجامعي 2021-2022م تسجيل اسمائهم لدى لجنة امتحانات القبول المتواجدة في كلية الطب والعلوم الصحية (قاعة ابن سيناء) كالتالي:
مواعيد تقديم التظلمات
كلية الطب البشري - يوم الاحد الموافق 07-11-2021م .
كلية طب الاسنان - يوم الاثنين الموافق 08-11-2021م .
صيدلة - مختبرات - تمريض - يوم الثلاثاء الموافق 09-11-2021م .
مواعيد فتح التظلمات كالتالي
كلية الطب البشري - يوم الاربعاء الموافق 10-11-2021م .
كلية طب الاسنان - يوم الخميس الموافق 11-11-2021م .
صيدلة - مختبرات - تمريض - يوم السبت الموافق 13-11-2021م
تنبية هام :
عند فتح التظلمات يتم مراجعة الورقة الالكترونية فقط
- علما بأنه سيتم في وقت لاحق اعلان اسماء المقبولين في السنة التحضيرية للكليات الطبية .
الادارة العامة للقبول والتسجيل
نيابة شؤون الطلاب
جامعة عدن
كانت هذه تفاصيل خبر هام - النتيجة العامة لامتحانات القبول (المفاضلة) للطلاب المتقدمين للسنة التحضيرية ( بشري - مختبرات - تمريض - اسنان - صيدلة ) للعام الجامعي 2021-2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.