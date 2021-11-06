شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام البريقة يدشن أعمال ربط خزان جبل فقم الجديد بخط الضخ الرئيسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - محمد القادري:

دشن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن، فهمان حسن عطيري، اليوم " السبت "، أعمال ربط خزان جبل الطيارين- فقم بالخط الضخ الرئيسي، والتي تنفذه "مكتب دلما للمقاولات العامة"، بتمويل من منظمة زوا الهولندية.

وفي التدشين، وبمعية رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية، أحمد عبدالعزيز العريقي، أستمع عطيري من مدير المنطقة الثانية للمياه، المهندس نديم عبدالوهاب محمد، إلى شرح مفصل عن طبيعة تلك الأعمال، والتي تتضمن تركيب أنابيب بلاستيكية، ذات قطر "160" مليمتر، بعرض "50" سنتيمتر إلى عمق "70" سنتيمتر إلى الخط الداخل للخزان والخط النازل من الخزان، بالإضافة إلى تركيب صمامات للأقطار من "200" مليمتر إلى "160"مليمتر مع بناء غرف لها بإرتفاع متر واحد، لافتا إلى أن تنفيذ تلك الأعمال- والتي تعد المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تقوية مياه فقم- تأتي بعد الإنتهاء مؤخرا من المرحلة الأولى للمشروع، والتي تتضمن بناء خزان حجري تجميعي للمياه، الممول من منظمة زوا.

وخلال التدشين، أكد مدير عام البريقة، فهمان عطيري، أهمية إنجاز المشروع، كونه سيسهم في تقوية ضخ مياه الشرب لمنطقة فقم وكذا منطقتي عمران ورأس عمران بعد معاناة طويلة من ضعف وانقطاعات المياه المستمرة لتلك المناطق، مثمنا الدور الإيجابي لمنظمة زوا الهولندية في تمويل تنفيذ هذا المشروع الخدمي الهام.

حضر التدشين، القيادي باللجان المجتمعية بالمديرية، جمال ناجي، وضابط ومهندس المشروع بمنظمة زوا، المهندس صالح أحمد، والمهندس عمر محمد.