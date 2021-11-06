شكرا لبحثكم عن خبر سولسكاير يستفز أنصار يونايتد بعد خسارة الديربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه يمر بفترة صعبة، وذلك بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي في لقاء الديربي مساء اليوم السبت.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمته الرابعة في البريميرليج هذا الموسم، على يد السيتي، اليوم السبت، بهدفين دون رد، في الجولة 11.

وقال سولسكاير في تصريحات عقب المباراة عن إمكانية مغادرة الفريق: "لا مجال للرحيل، أتواصل بشكل جيد مع الإدارة طوال الوقت، وهو أمر صريح وصادق".

وأضاف: "أعمل مع مان يونايتد، وأريد الأفضل للنادي والفريق، طالما أنا هنا أريد التحسن".

وعن أداء الفريق في الديربي، قال سولسكاير لشبكة سكاي سبورتس: "من الصعب التحدث الآن، بدأنا المباراة بصورة سيئة وسلبية. سجلوا الهدف الأول، وكانت المباراة صعبة بالفعل وزاد هذا الهدف من صعوبتها".

وأضاف: "حاول دي خيا أن يبقينا في المباراة، لكنهم سجلوا هدفا آخر، اعتادوا على تسجيله، كنا نعرف أن ذلك سيحدث وكان من المفترض ألا يحدث".

وتابع: "لعبوا بصورة جيدة للغاية، ولم يمنحونا الفرص لاستعادة الكرة، لم نكن في مستوانا، ونحتاج إلى رفع معايير الفريق".

وواصل: "شعرنا بالإحباط من الهدف الأول، لكننا لم نلعب بصورة جيدة، لم نثق في أنفسنا عند امتلاك الكرة، ولم نمررها كما يجب، كان من الممكن أن نحظى بفرصة (التعديل) إذا انتهى الشوط الأول (1-0)".

وأتم: "يجب أن نعود إلى شكلنا في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، نمر بفترة صعبة للغاية، ليست هذه هي الطريقة التي أريد أن نلعب بها".

ويواجه سولسكاير موجة من الانتقادات القوية من قبل جماهير مانشستر يونايتد، بسبب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في البريميرليج أو دوري الأبطال.

وكانت أنباء قد ترددت عن منح إدارة مانشستر يونايتد فرصة أخيرة لسولسكاير، خلال 3 مباريات بدأت بمباراة توتنهام في الجولة الماضية بالبريميرليج، التي فاز بها الشياطين الحمر 3-0، وأتالانتا بدوري الأبطال (2-2)، وأخيرا مواجهة مانشستر سيتي (2-0).