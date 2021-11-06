شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت تؤكد سلامة الاجراءات في عملية بيع الشرائح وتحذر المواطنين من عمليات بيع و شراء غير رسمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح مصدر مسؤول في شركة عدن نت أن عملية بيع الشرائح للمتقدمين عبر الموقع الإلكتروني عبر البريد والآلية المتبعة واضحة وسليمة ومدروسة حيث تشترط الشركة أن يحضر المتقدم شخصيا لاستلام شريحته والتوقيع على الاستلام ويقوم بتسديد سعر الشريحة والبالغ 8000 الف ريال يمني فقط إضافة إلى سعر الباقة 80 جيجا 12000 الف.

ونفى المصدر كل الحملات التحريضية والإشاعات والاخبار المضللة الانتهازية التي تستهدف الشركة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحاول اثارة البلبلة وتعد الشركة أن هذه الحملات تأتي نتيجة نجاح الشركة بالإجراءات الأخيرة المتبعة في عملية بيع الشرائح وقطع الطريق أمام جماعات السوق السوداء . وحذرت الشركة المواطنين من الشراء الغير رسمي من خلال صفحات وجروبات الفيس بوك عبر أشخاص يدعون إمتلاكهم شرائح بغرض البيع وأن تلك الشرائح سيتم مصادرتها وإيقافها حال التأكد من عملية البيع لأشخاص آخرين بحسب شروط العقد، حيث يأتي ذلك ضمن خطة الشركة في محاربة بائعي السوق السوداء والبيع للأفراد المستحقين. وتؤكد الشركة أن لا علاقة لها اطلاقا بأي اعلانات او تصرفات او مخالفات تتحدث عن بيع وتدعو المواطنين إلى الحذر من الوقوع ضحية النصب والاستغلال، كما تؤكد على العمل باللوائح القانونية والقضائية حول الاشخاص غير الملتزمين بشروط الخدمة وايضا مع من يعملون على نشر الإشاعة والمعلومات الكاذبة تجاه الشركة.

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