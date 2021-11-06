آل جابر يناقش مع قيادات بالكونغرس اعتداءات الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم السبت، أنه بحث الأزمة اليمنية وهجمات الحوثي المستمرة ضد المدنيين في المملكة، مع قيادات لجنتي العلاقات والشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي.



وقال آل جابر عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم: "التقيت وزملائي بعدد من قيادات لجنتي العلاقات والشؤون الخارجية في الكونغرس، وناقشنا التطورات السياسية والإنسانية في اليمن".

وأضاف "ناقشت مع المسؤولين الأمريكيين استمرار اعتداءات الميليشات الحوثية المدعومة من ايران على المدنيين في المملكة، ورفضهم القبول بوقف اطلاق النار وهجومهم الوحشي على مأرب، وتفاقم الوضع الإنساني".

وأكد "استمرار دعم المملكة لليمن وشعبه الشقيق، وعلى مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، ولكل الجهود الدولية والأممية لوقف إطلاق النار لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية".