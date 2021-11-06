اللجنة الأمنية بمأرب تناقش المستجدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب في اجتماعها، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، المستجدات الأمنية والعسكرية والتطورات الميدانية في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية في كافة الجبهات.



و أشاد اللواء العرادة، بجهود الأجهزة والوحدات الأمنية ودورها في حفظ الأمن والاستقرار وتفاني رجال الأمن في أداء واجبهم خلال الفترة الماضية وحثهم على بذل المزيد من تلك الجهود ورفع الجاهزية الأمنية للتعامل مع كافة التحديات والمخاطر وإفشال كل المحاولات الرامية إلى إرباك الوضع الأمني في المحافظة والتصدي لمخططات المليشيات الحوثية الارهابية واحباط مخططاتهم الاجرامية وردع كل من تسول نفسه تهديد أمن واستقرار المحافظة وزعزعة السكينة العامة للمواطنين.

وعبر المحافظ العرادة، عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على متابعتهم المستمرة لمجمل التطورات التي تشهدها المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية، وتقديم الدعم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في هذه المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية. وثمن محافظ مأرب، المواقف الاخوية الصادقة للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المتواصل للحكومة الشرعية في كافة المجالات وفي مقدمتها الدعم العسكري واللوجستي اللامحدود لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة المليشيا الانقلابية واستمرار الإسناد الجوي والنوعي لأبطال الجيش والمقاومة واستهداف وتدمير تعزيزات المليشيات وتحييد قدراتها العسكرية في كل الجبهات. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الأمنية جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالوضع الأمني والخطط والإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين ، وآليات التنسيق بين كافة الأجهزة والوحدات الأمنية للقيام بالمهام والواجبات المناطة بها في مثل هذه الظروف الإستثنائية. واستمعت اللجنة الأمنية، إلى تقييم شامل للموقف الأمني والعسكري وسير العمليات ، والمعارك المتواصلة ضد مليشيات الحوثي الايرانية في جبهات المحافظة ، و أبرز التحديات الراهنة في ظل استمرار تصعيد المليشيات الانقلابية وتكثيف عدوانها على المدنيين وحشدها للآلآف من عناصرها والمغرر بهم من أبناء القبائل من كل المحافظات اليمنية والدفع بهم باتجاه مأرب.

وأشادت أمنية مأرب، بجاهزية واستعداد ابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية وأبناء قبائل مأرب البواسل وما يتمتع به الأبطال من معنويات عالية وهم يخوضون هذه المعركة الوطنية لاستعادة دولتهم المخطوفة ، والخلاص من المليشيات الايرانية مسطرين أروع الملاحم البطولية والتضحيات العظيمة في سبيل الدفاع عن الوطن وعن مكتسباته في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة.