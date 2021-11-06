شكرا لبحثكم عن خبر القبض على ملقي قنبلة التسعين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل / عدن الأجهزة الأمنية والحزام الأمني بمحافظة عدن تلقي القبض على شخص قام برمي قنبلة صوتية في شارع التسعين عدن مما أدى إلى هلع السكان ولاتوجد اي إصابات ولله الحمد

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