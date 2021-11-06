شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في محافظة الحديدة يناقش أداء إدارات الأمن في المديريات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة مدير أمن الحديدة العميد نجيب ورق، الأوضاع الأمنية في المديريات المحررة وسبل تفعيل أداء الأجهزة الأمنية في ضبط الجريمة والحفاظ على السكينة العامة.



الاجتماع الذي ضم مدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة، استعرض مستوى تنفيذ الخطط الأمنية والعملياتية خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه أداء اقسام الشرطة.

ونوه مدير الأمن بمستوى التنسيق مع القوات المشتركة في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة ودحر مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.