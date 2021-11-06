الوكيل السعيدي يفتتح البازار الثاني لعرض المنتجات النسوية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، البازار الثاني لعرض المنتجات النسوية للمستفيدات من خدمات التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي للعام 2021م، والذي ينظمه مشروع الحماية ودعم سبل العيش ( المساحة الآمنة للنساء والفتيات ) بسيئون بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتنفيذ جمعية الوصول الإنساني بوادي حضرموت .



وتعرف الوكيل السعيدي، من القائمين على أنشطة المشروع، على ما يحتويه البازار من معروضات في مجالات الخياطة وصناعة العطور والبخور والمعجنات والحلويات والإكسسوارات لعدد 45 مشاركة من المستفيدات من المشروع وهن النازحات والمجتمع المضيف..موضحين أن المستفيدات خضعن لتدريبات مكثفة على مدى شهر كامل لكل من المجالات المستهدفة الأربعة بإجمالي 60 متدربة.

وثمن وكيل المحافظة، الجهود المبذولة على المستويين الرسمي والأهلي لتمكين المرأة اقتصادياً لتسهم في تحسين مستوى معيشة أسرتها ، وكذا للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية الراهنة وتداعياتها على المجتمع.