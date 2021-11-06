اختطاف مسؤول مالي في قوات العمالقة غربي لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف مسلحون، في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، مسؤولاً في الإدارة المالية لقوات العمالقة السلفية المدعومة من الإمارات، في الخط الساحلي الغربي بمحافظة لحج جنوبي اليمن.



وقالت محلية، إن مسلحين محليين، اختطفوا سمير المحرمي المسؤول في الإدارة المالية لألوية العمالقة في الساحل الغربي والمقرب من قائد القوات أبو زرعه المحرمي، في الخط العام الساحلي بمديرية المضاربة ورأس العارة الواقعة في مناطق الصبيحة التابعة لمحافظة لحج، ونقلوه إلى جهة مجهولة، حسب المصدر أونلاين.



ومنذ أشهر تشهد المديرية توتراً بين القوات المدعومة إماراتياً من جهة والمسلحين القبليين في مديريات الصبيحة من جهة ثانية على خلفية التنازع بين الجانبين للسيطرة على الشريط الساحلي.

