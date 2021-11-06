‏الارياني يؤكد أن مليشيا الحوثي تزج بمئات الأطفال في جبهات القتال بجنوب وغرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عمليات تجنيد الاطفال في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.



و اوضح معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مليشيا الحوثي تصعد من عمليات تجنيد الاطفال والزج بهم في هجمات انتحارية على خطوط النار في جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، وسقوط المئات منهم بشكل يومي بين قتيل وجريح واسير‏.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الارهابية تضاعف عمليات استدراج وتجنيد الاطفال دون سن (18) لتعويض مخزونها من المقاتلين الذي أوشك على النفاذ جراء الخسائر البشرية غير المسبوقة التي تكبدتها ولا تزال منذ تصعيدها في جبهات محافظة مارب، في اوسع جرائم لاستخدام الاطفال في العمليات القتالية في تاريخ البشرية‏.

واضاف الارياني: تواصل مليشيا الحوثي الارهابية عمليات تجنيد الاطفال وسوقهم للموت في محارق مفتوحة، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل، التي لم تتخذ أي إجراء يذكر لوقف جرائم الإبادة الجماعية لأطفال اليمن، ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا.