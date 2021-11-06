وزير المياه يبحث مع الـ(ان دي سي) آليات دعم اليمن لمواجهة التغير المناخي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي امس مع المدير الدولي لمنظمة المساهمات الوطنية (ان دي سي) السيد بابلو فييرا، آليات دعم اليمن للتخفيف من آثار التغير المناخي وفقا لاتفاق باريس الاطاري بشأن تغير المناخ.



وفي اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي المنعقدة بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، استعرض الشرجبي الصعوبات التي حالت دون تسليم اليمن تقريرها الثاني بشأن البرامج الوطنية لدعم القطاعات الحيوية المتأثرة بتداعيات التغير المناخي، والهادفة لمساعدة اليمن في التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن اليمن قامت بتسليم تقريرها الأول فيما حالت الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد دون تسليم التقرير الثاني، والذي كان مقرراً تسليمه خلال العام المنصرم.

وتطرق وزير المياه الى الصعوبات المادية والفنية التي تواجه اليمن في تطوير وتنفيذ برامجها للمساهمات المحددة وطنياً، وحاجة الجمهورية اليمنية إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية لتطوير وتنفيذ برامجها بهذا الشأن.

من جهته، اكد المدير الدولي لمنظمة المساهمات الوطنية، استعداد المنظمة لتقديم الدعم والاستشارات الفنية والتقنية التي من شأنها مساعدة اليمن على تطوير برامجها الوطنية للتصدي لآثار التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن برنامج المساهمات الوطنية سيعمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية على بلورة المشاريع المقترحة لدعم القطاعات الحيوية المتأثرة بتغيرات المناخ، ومساعدة اليمن على تقديم هذه المشاريع للمانحين لجلب التمويل وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ واتفاق باريس الإطار لعام 2015.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تحديد نقاط اتصال لتطوير مستوى التنسيق والتعاون بين الجانبين.