الشرجبي يناقش مع نظيره الأردني مشروع الهيئة الملكية لحماية الطبيعة في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، مع نظيره الأردني معاوية الردايدة، تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.



وناقش اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي، المشروع الذي تقدمت به الهيئة الملكية الأردنية لصون الطبيعة بشأن حماية وصون الطبيعة في جزيرة سقطرى، والممول من قبل صندوق الأمم المتحدة للبيئة وتعزيز آفاق التعاون المختلفة بين البلدين في قضايا المناخ والبيئة.

واستعرض الوزيران الخطط الوطنية للتكيف مع المتغيرات المناخية في البلدين وإمكانية عمل توأمة ما بين وحدتي المناخ في اليمن والأردن للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين ومواجهة التحديات المناخية المشتركة.