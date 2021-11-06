شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني والمقاومة يدحرون مليشيا الحوثي من عدة مواقع بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دحرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، امس، مليشيا الحوثي الإيرانية من عدد من المواقع بمحافظة مأرب.



وشن أبطال الجيش والمقاومة هجوماً واسعاً رافقه قصف مدفعي مكثف، تمكنوا خلاله من دحر المليشيا من عديد مواقع في الجبهة الجنوبية واعتقال عدد من عناصر الميليشيا واستعادة أسلحة وآليات.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات حوثية في ذات الجبهات، أدت إلى تدمير عدد من الأطقم والعربات القتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.