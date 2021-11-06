التحالف يقتل 126 حوثياً في 29 استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يقتل 126 حوثيا في 29 استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح

السبت 6 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تنفيذه 29 عملية استهداف لآليات وعناصر تابعة لمليشيا الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف التحالف أن هذه عمليات شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية التابعة للميليشيا، والقضاء على 126 عنصراً إرهابياً.

يأتي هذا بينما أعلن التحالف، صباح الجمعة، أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن الخميس، تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصراً إرهابياً.