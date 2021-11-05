عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط السعودية

الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.



وقال التحالف، في بيان، أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

يأتي هذا بعدما نجحت دفاعات التحالف العربي في اليمن، صباح الجمعة، في اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.