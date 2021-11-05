شكرا لبحثكم عن خبر فريق مشترك يطلع على مشروع تأهيل مطار عدن الدولي (المرحلة الثانية) بدعم سعودي. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - سبأنت :

اطلع فريق مشترك من السلطة المحلية في محافظة عدن والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومطار عدن الدولي، على مستوى سير العمل ومستوى الإنجاز بمشروع ترميم وإعادة تأهيل مطار عدن الدولي (المرحلة الثانية)، الذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بتكلفة 14 مليون و 500 ألف دولار.

وطاف الفريق الذي ضم وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، ووكيل هيئة الطيران المهندس محمد ناشر، ووكيل الهيئة المساعد لقطاع المطارات المهندس عبدالله حسين، ومدير عام التخطيط والمشاريع في الهيئة المهندس يحيى الكاف، ونواب مدير عام مطار عدن الدولي للشؤون الفنية المهندس عباس عثمان، وشؤون الجهات المنتدبة الدكتور ناصر ناجي، وللشؤون المالية والإدارية وضاح الهيثمي، في الأقسام المختلفة، وتعرفوا على سير العمل بالمشروع الذي تتولى أعماله شركة يوروكونسلت للاستشارات الهندسية.

واستمع الفريق، من مشرفي البرنامج السعودي إلى شرح حول الأعمال الجارية ومستوى الإنجاز، والأعمال المتبقية، والتي شملت في المجال الجوي أعمال صيانة ممر التدحرج، ومنطقة وقوف الطائرات، والمداخل من ممر التدحرج إلى ساحة وقوف الطائرات، وفي المجال الأرضي للمطار إعادة تأهيل مبنى الترحيل، ومبنى هنجر الشحن، وساحة وقوف السيارات، بالإضافة إلى أعمال إضافية شاملة أخرى، مثل إصلاح الواجهات الزجاجية وإصلاح وصيانة منظومة التكييف المركزي وغيرها، كما سيتم قريبا إنجاز بوابة دخول المسافرين الجديدة والتي ستساهم بشكل كبير في التخفيف من حِدة الازدحام وسلاسة الحركة.

وأعرب الفريق المشترك، عن سعادته بما شاهده من إنجاز في المشروع .. مشيدا بدعم وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والإستراتيجية ومنها مشروع تأهيل مطار عدن الدولي (المرحلة الثانية).