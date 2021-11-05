شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن أول أيام رمضان 2022 في جميع الدول العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت دراسة أجراها "طقس العرب" أن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 أبريل على الساعة 03:24 صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

المصدر: طقس العرب