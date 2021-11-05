الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوبي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

أفادت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، بأن الجيش اليمني المسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية، استعاد مواقع استراتيجية جنوبي محافظة مأرب غداة وصول تعزيزات عسكرية ضخمة.



وذكرت المصادر بأن الجيش والقبائل تمكنوا من استعادة مواقع استراتيجية في جبهة ذنة جنوبي المحافظة، وكبدوا المتمردين الحوثيين خسائر فادحة.

وأشارت المصادر الا أن تعزيزات المليشيا الحوثية انتهت تحت ضربات نيران الابطال.

يأتي ذلك غداة وصول تعزيزات عسكرية الى المحافظة قادمة من محافظتي حضرموت والمهرة، وتوجهها مباشرة إلى جبهات القتال ضد المتمردين الحوثيين في عدة مناطق جنوبي وغرب المحافظة.