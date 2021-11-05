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عاجل.. تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا في اليمن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء في اليمن، اليوم الجمعة 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2021م عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بينها 11 حالة في عدن، وحالة واحدة في حضرموت.

كما أفادت اللجنة أنها سجلت أربع حالات وفاة، منها ثلاث في عدن، وحالة وفاة واحدة في حضرموت، كما تم تسجل (6)حالات شفاء من محافظة المهرة.

وأصبح إجمالي الحالات المؤكدة (9843) منها (1905) وفاة و(6486) تعافي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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