عاجل.. تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2021م عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بينها 11 حالة في عدن، وحالة واحدة في حضرموت.



كما أفادت اللجنة أنها سجلت أربع حالات وفاة، منها ثلاث في عدن، وحالة وفاة واحدة في حضرموت، كما تم تسجل (6)حالات شفاء من محافظة المهرة.

وأصبح إجمالي الحالات المؤكدة (9843) منها (1905) وفاة و(6486) تعافي.