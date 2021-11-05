شكرا لبحثكم عن خبر مامور دار سعد: بلوك 4 في بساتين عدن سقط بيد نافذين من شبوة والعواذل ويبشر بعزمه استعادته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في الوقت الذي يذود فيه ابنا شبوه والعواذل دفاعا عن الأرض في مواجهه الحوثيين في أكثر من موقع تمكن اخيرا المتنفذ حمير عاتق سعيد باعوضه بمساعده شريكه علي احمد القفيش من إسقاط بلوك ( ٤ ) بالبساتين لينضم إلى بيحان والمحلحل و بهذا يكونان قد استكملا عمليات البسط التي بدئاها في فترات سابقه بمساعده قضاه و نافذين طالت اراضي مواطنين مصروفه لهم بعقود رسميه .... ومثلما يعمل ابنا شبوه والعواذل جاهدين على استعاده الأرض فاننا عازمون ايضا على استعاده اراضي المواطنين المنهوبه وبقوه القانون أو اجبار المتنفذ وشريكه على الدخول في تسويات مشرفه يرضاها الجميع مع الاحتفاظ بحق المواطنين في مقاضاتهما ومقاضاه كل من ساعدهما .

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