تحالف دعم الشرعية: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف جازان بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان، وفقًا لما نقلته قناة العربية.



وأعلن التحالف العربي، الثلاثاء الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان.

كما اعترضت الدفاعات السعودية، طائرة بدون طيار مفخخة الإثنين الماضى، أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف إن الميليشيا ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، مشددًا على أن التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وتواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، فيما شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.