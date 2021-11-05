التعليم العالي تدين محاولة اغتيال نائب رئيس جامعة عدن وتطالب بضبط الجناة

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، محاولة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور محمد عقلان نائب رئيس جامعة عدن، داعية الأجهزة الأمنية إلى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

جاء ذلك على لسان وزير التعليم العالي، الدكتور خالد الوصابي، خلال زيارته، اليوم الخميس، رفقة وزير الخدمة المدنية عبد الناصر الوالي للدكتور عقلان والذي يرقد في أحد مشافي عدن، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بمدينة عدن.

واطمأن الوصابي والوالي على صحة الدكتور عقلان، الذي لا زال يرقد في المستشفى، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال آثمة، بعد خروجه من منزله، متجها إلى مقر عمله، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في الكتف، إضافة إلى شظايا في الفك الأيسر.

وأكد الدكتور الوصابي إدانة الوزارة والحكومة لمحاولة إغتيال الدكتور عقلان نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، واصفًا الجريمة بـ"الشنعاء" والتي استهدفت شخصية أكاديمية وعلمية رفيعة، قدمت الكثير للوطن.

ودعا الوزير الوصابي، الأجهزة الأمنية إلى سرعة التحقيق في الحادثة، وضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة.

يشار إلى أن الدكتور عقلان هو أحد قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح بمدينة عدن، وقد تعرض لمحاولة اغتيال أثناء خروجه من منزله في شارع الخمسين بمديرية المنصورة.

وحمّل التجمع اليمني للإصلاح بعدن، حيدان إدارة أمن عدن مسؤولية حماية عقلان وسلامته. وسبق وأن شغل الدكتور عقلان مديراً للصحة في المحافظة وله أدوارًا اجتماعية وخدمية كبيرة.

