تعز.. مليشيات موالية للإمارات تختطف مسؤولًا محليًا بمديرية الوازعية

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيات طارق صالح المدعومة إماراتيا، مساء أمس الأربعاء، مسؤولا محليا بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن "عناصر مسلحة من تشكيلات طارق صالح، اختطفت مساء الأربعاء، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الوزاعية عزام رضيف".



واوضحت أن تلك العناصر المسلحة اعترضت طريق "رضيف" أثناء عودته من مدينة تعز، متوجها إلى منطقته بالوازعية، وقامت باختطافه مع شخص آخر كان بصحبته وهو "عبدالله الغزال".



وأشارت المصادر إلى عناصر طارق صالح اقتادت "رضيف والغزال" إلى أحد سجونها غير القانونية في مدينة الخوخة الساحلية جنوبي محافظة الحديدة، دون معرفة الأسباب.



وفي منتصف أكتوبر الماضي داهمت مليشيات طارق صالح الموالية للإمارات قرية المعيعة بعزلة الظريفة بمديرية الوازعية بأكثر من 10 آليات عسكرية واختطفت ثلاثة أشخاص.



وكانت تشكيلات ما تسمى "حراس الجمهورية"، تسلمت مطلع الشهر الماضي، مديريتي موزع والوازعية من قوات أخرى موالية للإمارات ايضا بقيادة وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم، في عملية تبديل بين القوتين لم تتضح أهدافها بعد.

