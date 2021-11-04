شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المركزي" يطرح مزادا لبيع وشراء العملات الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال البنك المركزي اليمني في عدن، يوم الخميس، إنه سيدعو البنوك التجارية الأسبوع المقبل إلى مزاد علني لبيع وشراء العملات الأجنبية.



وأضاف، في بيان اطلعت عليه ”رويترز“، أن نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي ناقش، يوم الخميس، مع فريق من الاستشاريين الإجراءات النهائية لبدء تطبيق نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصات إلكترونية وتطبيقات دولية متقدمة، وستتولى منصة رفينيتيف عملية المزاد وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي.

وقال البنك إن هذه الخطوة تهدف لمواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد، وتخفيف الضغط على شراء العملات الصعبة من السوق، مما يتسبب في التدهور المتسارع للعملة المحلية حاليا.