شكرا لبحثكم عن خبر عاجل عاجل.. القوات الجنوبية تشتبك مع مليشيات الحوثي بحد يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دامت لعدة ساعات من مساء يومنا هذا بين وحدات من قواتنا المسلحة الجنوبية ومليشيات العدو الحوثية بجبهة الحد يافع تمكنت قواتنا من إلحاق خسائر كبيرة بالمليشيات الحوثية التي حاولت استحداث مواقع جديدة قبالة الشريط الحدودي

وتعد مواجهات اليوم ونتائجها درسا موجعا وقاسيا للمليشيات الحوثية مفاده ان محاولاتها في اعادة التموضع واستحداث مواقع جديدة في النطاق المقابل للشريط الحدودي بغية فرض معطيات جديدة على مسرح العمليات القتالية يعد فعلا انتحاريا ومغامرة خاسرة

كما اثبتت قواتنا المسلحة الجنوبية في ذات المواجهات على كفاءتها وقدرتها واقتدارها العالي في تحويل سير المعركة من الدفاع الى الهجوم ولعل في ذلك درس اخر للمليشيات الحوثية يذكرها بأن إنكسارها وانهزامها على يد ابطال القوات المسلحة الجنوبية هو قدرها المحتوم

محمد النقيب

الناطق الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية

رئيس المركز الاعلامي