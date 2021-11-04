نظرا لارتفاع الأسعار.. قرار بإلغاء الضريبة على موظفي الدولة في وادي حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، الخميس، إلغاء الضريبة على موظفي الدولة في مديريات الوادي شرقي اليمن بصورة مؤقتة.



جاء ذلك في تعميم من وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري موجه إلى مدراء عموم المديريات، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية.



وقضى التعميم برفع الضريبة التي يتم استقطاعها من رواتب الموظفين الحكوميين نظرا للظروف الصعبة في البلاد، وما يعانيه المواطنين من ارتفاع الأسعار، وإيقاف العلاوات السنوية والتسويات.



وأوضح البيان، أن هذا القرار يبدأ حيز التنفيذ ابتداءً من شهر نوفمبر 2021م بصورة مؤقتة، حتى يتم إصلاح الوضع المالي في البلاد.



وتسببت الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإيرانية بأزمة إنسانية واقتصادية في وقت تواصل العملة المحلية انهيارها، ما إلى ارتفاع أسعار السلع الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين.

