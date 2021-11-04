شكرا لبحثكم عن خبر وزير الخارجية يزور مقر عمله بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قام معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، يرافقه السفير جمال عوض ناصر مستشار الوزير لشؤون الديوان ، والمستشار عبد الناصر مثنى بجولة تفقدية لمبنى الوزراة ، الذي تم إنشاؤه في العاصمة المؤقته عدن ، والذي يأتي تكريسا لتوجه الحكومة اليمنية في تطوير العمل المؤسسي ، وأهمية الدور الدبلوماسي في بناء الدولة وتعزيز قدراتها على الصعيد الوطني والدولي .
واستمع الوزير خلال الزيارة لكافة العاملين و العاملات وإيجاد حلول لمتطالبتهم وتابع سير العمل في ديوان الوزارة في عدن
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