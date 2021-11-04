شكرا لبحثكم عن خبر وزير الخارجية يزور مقر عمله بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، يرافقه السفير جمال عوض ناصر مستشار الوزير لشؤون الديوان ، والمستشار عبد الناصر مثنى بجولة تفقدية لمبنى الوزراة ، الذي تم إنشاؤه في العاصمة المؤقته عدن ، والذي يأتي تكريسا لتوجه الحكومة اليمنية في تطوير العمل المؤسسي ، وأهمية الدور الدبلوماسي في بناء الدولة وتعزيز قدراتها على الصعيد الوطني والدولي .

واستمع الوزير خلال الزيارة لكافة العاملين و العاملات وإيجاد حلول لمتطالبتهم وتابع سير العمل في ديوان الوزارة في عدن