اجتماع برئاسة محافظة المهرة يناقش أوضاع السجون والسجناء بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع للجنة الفرعية للسجون بمحافظة المهرة برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، اليوم، أوضاع السجون والسجناء بالمحافظة.



وشدد المحافظ ياسر في الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، على ضرورة ترتيب أوضاع السجناء وتأهيلهم والرفع من قدراتهم من خلال إقامة برامج وأنشطة توعوية ودورات تأهيلية وتدرييية، ورفع كافة التصورات المتعلقة برعاية وتأهيل السجون والسجناء إلى السلطة المحلية لاعتمادها..مؤكداً دعم السلطة المحلية للجنة الفرعية للسجون.

كما ناقش الاجتماع، خطة البرامج التاهيلية لبعض المهن الحرفية، وتفعيل دور الدعم النفسي ورفد السجن بإخصائيين اجتماعيين مع استكمال ترتيبات العيادة الطبية، وتنظيم دورات تعليمية وتوعوية لغرض إعادة إدماج السجناء في المجتمع.