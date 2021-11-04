وزير التخطيط يبحث مع برنامج الأغذية العالمي والصحة العالمية تعزيز التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، تدخلات البرنامج والمنظمة في دعم قطاعي الغذاء والصحة الحيويين والإستراتيجيين.



كما تطرق اللقاء بمشاركة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ومدير برنامج الأغذية العالمي - منطقة عدن موتينتا تشيموكا، وضابط الاتصال الحكومي والعلاقات الخارجية في البرنامج الدكتور جمال المجالي، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن الدكتورة نهى محمود، إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ المزيد من التدخلات الإنسانية والتنموية.

وأكد الوزير باذيب، أهمية توسيع نطاق تدخلات برنامج الأغذية ومنظمة الصحة في مختلف أرجاء محافظات الجمهورية لمواكبة الاحتياجات اللازمة ودعم الموانئ التي تستقبل المساعدات والاهتمام بالمشاريع المستدامة المختلفة..مشدداً على ضرورة إشراك شريحة التجار الوطنيين بالمحافظات المحررة في عملية استيراد المواد الغذائية وتوزيعها للفئات المجتمعية المستفيدة في مختلف مناطق ومديريات محافظات الجمهورية.

وقال باذيب "نتابع باهتمام بالغ أنشطة وأدوار برنامج الأغذية العالمي في تقديم المساعدات الغذائية وغيرها، وكذا دور منظمة الصحة العالمية في تقديم اللقاحات المخصصة للوقاية من فيروس كورونا، ونؤكد على ضرورة مواصلة دعم المستشفيات والاهتمام بجرحى الجرائم الإرهابية التي شهدتها مؤخراً العاصمة المؤقتة عدن".

وعلى صعيد آخر، بحث وزير التخطيط الدكتور واعد باذيب، اليوم، في عدن، مع المدير التنفيذي لمنظمة رؤيا أمل الدولية ماتياس ليبرند، تنفيذ مشروع تمويل البنية التحتية متعددة القطاعات، الممول من وزارة الخارجية الألمانية، بقيمة 10 ملايين يورو.

ويستهدف المشروع قطاعات الزراعة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للمؤسسات الحكومية في محافظات عدن ولحج وحضرموت ومأرب وصعدة والحديدة والمحويت وحجة.