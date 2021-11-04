شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل "محمد سعيد سالم" يكشف عن مخطط خطير لاستهداف الانتقالي الجنوبي والعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص

قال وكيل العاصمة عدن" محمدسعيدسالم" :( يعلم أبناء الجنوب في الداخل والخارج، من هم أصحاب أجندات الخيانة والتخريب، ضد عدن ، الجنوب!) .

وأشار إلى( المؤآمرات التي استهدفت، ومازالت تستهدف ، وجود المجلس الإنتقالي الجنوبي، عبر عمليات التفجير الوحشي ضد الأبرياء، والضغط التخريبي، السياسي والإعلامي ،والإقتصادي، المتعدد الأشكال والصور، وتحريك تكوينات، وأشخاص من الجنوب، في الداخل الخارج، لخدمة ذات الأجندات والأهداف!!!) .

وأكد الوكيل سالم:( أن صمود الإنتقالي، ونجاحه في اجتياز الإمتحان الوطني بإسم الجنوب، زاده قوة، وفشلت محاولات الإنتقاص من حضوره ،ومكانته لدى المجتمع، وكل الجهات، الإقليمية والدولية، التي تعمل على إنهاء الحرب، وتحقيق السلام .

وأشار سالم إلى (جهود السعودية في إنهاء الحرب، وتحقيق السلام، مؤكدا أنه بات عليها صياغة معادلة جديدة لفرز الحلفاء الحقيقيين، والصادقين، ومواجهة قوى وأجندات الخيانة، في سلطة الشرعية، وأدواتها السياسية والعسكرية والإعلامية، بما ينعكس على أرض المعارك، ويؤدي إلى تطبيق المضمون الحقيقي لاتفاق الرياض!!!) .

وختم الوكيل سالم، بتوجيه نداء إلى الجنوبيين، في كل مكان، وخاصة القيادات، التي لها رصيد وتاريخ، في الدفاع عن شعب الجنوب، وقضيته العادلة( أن تحسن استغلال اللحظة التاريخية الراهنة، وتتخذ القرار الذي يليق بسمعتها ، مؤكداًً ماقاله المفكر والمناضل الجنوبي الكبير محمدحيدره مسدوس، أن ضعوا أياديكم إلى يد عيدروس الزبيدي، والمجلس الإنتقالي، حتى تنتصر قضية الجنوب، وتتحقق أهداف الشعب الجنوبي. فعلى هذا الطريق، البدء بإصلاح العقول، قبل الحلول!!!)