شكرا لبحثكم عن خبر بتعليمات معين الماس: تشكيل فرق فنية لحصر وتحديث المشاريع المتوقفة في أبين والضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد اليوم اول إجتماع بتعليمات المهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق في الادارة العامة بمشاركة مهندسي الصندوق.

وجاء اللقاء بتوجيهات وزير الاشغال العامة والطرق المهندس الشاب مانع بن يمين حفظه الله لإعادة المشاريع المتوقفة والمتعثرة في محافظتي أبين والضالع.

وخلال الاجتماع لمهندسي الصندوق برئاسة المهندس نبيل مكي مدير عام الفروع جرى تشكيل فرق لاعمال حصر المشاريع المتوقفة والمتعثرة في محافظة الضالع وتحديث الدراسة لها.

وشدد مكي على عمل وثائق متكاملة حول الكميات المتبقية للتنفيذ على ان يكون العمل جماعي وليس فردي بمشاركة مكاتب الاشغال العامة والسلطة المحلية بالمحافظتين ومهندسي الصندوق.لافتا تم تشكيل3 فرق فنية فرقتين لحصر وتحديث دراسات الضالع وفرقة لحصر اضرار السيول بسبب اعصار شاهين لخط باتيس كُبث بمحافظة ابين شرق البلاد.

واضاف مكي ان المهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور وجه على سرعة انجاز

اعداد الدراسة المتكاملة لها مع وثائقها الكاملة لانزالها بمناقصة للتنفيذ.

واثنى مكي بالجهود التي يقوم بها معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين والمهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور في سبيل انهاء معاناة المواطنين بمحافظتي الضالع وابين..

يذكر ان الفرق الفنية ستقوم بالنزول المتتالي لجميع المشاريع للتحديث ودراستها من خلال توفير قاعدة بيانات للمشاريع.مشيرا يتم الان تشكيل فرق اخرى لبقية المحافظات.

صادر عن:وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن.