اختتام البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بكهرباء وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت والصحراء ، اليوم ، برامجها التدريبية والتأهيلية للعام 2021م والتي استهدفت 108 عاملاً بالمؤسسة في مجالات إطفاء الحرائق ، والإسعافات الأولية والاستخدام الأمثل للحاسوب ، وبرامج مايكروسوفت أوفس (الوورد -والاكسل – والأوت لوك).



وفي الاحتفال الختامي والتكريمي، أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، الى الأهمية التي تكتسبها تلك البرامج في تأهيل ورفع قدرات العاملين الميدانيين وتوعيتهم بالمخاطر التي قد تواجههم أثناء العمل وكيفية التعامل بطرق سليمة للحفاظ على سلامتهم .. مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها كافة العاملين في قطاع الكهرباء لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

بدوره أكد مدير المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت والصحراء المهندس عبدالقادر الجنيد، أن موضوع السلامة المهنية يحظى بأهمية كبيرة لدى الادارة العامة للحفاظ على سلامة العاملين.. منوهاً الى الجهود التي تبذل لتوفير كافة أدوات السلامة.

وجرى في ختام الاحتفال، عرض ريبورتاج عن البرامج وتكريم المشاركين بشهادات مشاركة .