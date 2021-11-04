اجتماع برئاسة كلشات مع الجانب السعودي يناقش دور منحة الوقود باستقرار الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد اجتماع افتراضي امس برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، وضم رئيس لجنة تسيير منحة الوقود، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء، وقيادة المؤسسة العامة للكهرباء، ومدير كهرباء عدن، واللجنة الإشرافية، وغرفة العلميات بوزارة الكهرباء وممثلي البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، لمناقشة دور منحة وقود الكهرباء السعودية في استقرار الخدمة وتطوير وإحداث إصلاحات بقطاع الكهرباء.



وأشاد الوزير كلشات، بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لقطاع الكهرباء .. مؤكدا أن المنحة لعبت دورا هاما في استقرار الكهرباء خلال الأشهر الماضية في المحافظات المحررة، وساهمت بمساعدة الحكومة في بذل الجهود تجاه المجالات الأخرى.

وشدد على أهمية الالتزام باتفاقية منحة الوقود وتنفيذ كافة البنود التي من شأنها تطوير القطاع وإحداث الإصلاحات المطلوبة .. حاثا الجميع على العمل كفريق واحد للحفاظ على المنحة واستمرارها لما تمثله من أهمية للدولة ودورها في استمرار توليد الكهرباء وتوفير الخدمة للمواطنين.

من جانبهم تحدث ممثلو البرنامج السعودي، عن آلية تنفيذ المسار الثاني لمنحة الوقود بالشكل المطلوب واستعراض التقارير والحلول المقترحة لتطوير قطاع الكهرباء.