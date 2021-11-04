شكرا لبحثكم عن خبر اللواء بن بريك يعلنها مدوية: مارب ستكون تحت سلطة المؤتمر وشبوة ستعود للانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي بأن سقوط مارب بيد الحوثيين سيتواكب معه اتخاذ استراتيجية أخرى في ادارة الحرب.

وأضاف اللواء بن بريك في مقابلة على قناة "الغد المشرق" : أننا غدا سنجتث الارهاب من ابين وبعده في شبوة وبعدها في حضرموت الوادي ، وهذا امر متوقع تحدثنا فيه مرارا بان سقوط آخر معاقل الشرعية مارب سيغير الخريطة.

وتابع بن بريك " طارق عفاش لن يستطيع الذهاب الى مارب في ظل سلطة الاخوان المنضوية تحت عباءة التحالف وبنفس الوقت لن ينتظر حتى يأتيه الحوثي الى الساحل ، فكان من الضروري سقوط الاخوان وانتهاء موسم جبهة الدجاج وفتح الطريق امام طارق عفاش .

واشار اللواء بن بريك الى ان المجلس الانتقالي يحفظ الود للتحالف وملتزم بالاتفاقيات وهذا ما جعله يتوقف في الشيخ سالم ولكنه ايضا لن ينتظر الحوثي حتى يطل على الشيخ عثمان وهذا ايضا متعلق بجيش الاخوان المرابط في شقرة والعرقوب الذي يستمد قوته وتعزيزاته من مركز الشر في مأرب ايضا المنضوي تحت عباءة التحالف ، واذا سقط اصل الشر تسقط التفاصيل الأخرى .

وقال رئيس الجمعية الوطنية " ان الامارات تقدم مصلحة السعودية التي تراها وتنتظر قرار أن ترفع السعودية يدها عن الاخوان الذين اثبتوا بالفعل أنهم شركاء الحوثي وهذا ما بدا يظهر على السطح من قبل الجانب السعودي في شبوه وسقوط مارب سيرفع الحرج عن السعودية ومشكلة تمسكها بالاخوان .

وخلص بن بريك في المقابلة الى القول ان المرحلة القادمة ستكون النهاية للاخونج بسقوط اخر معاقلهم في شبوة وتبدأ معه معركة التحرير وحرب حقيقية أحد طرفيها الانتقالي من جهة والمقاومة الوطنية بقيادة طارق والحوثي وحلفاءه الجدد الاخونج من جهة .

وبعد تحرير شبوه ستكون وجهة طارق هي مارب وبدعم واسناد المجلس الانتقالي .

وختم اللواء احمد سعيد بن بريك :ساراهنكم بان مأرب قريبا ستكون تحت سلطة ( المؤتمر ) وشبوة تحت سلطة الانتقالي .