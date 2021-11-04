شكرا لبحثكم عن خبر محافظ ذمار الحوثي يحدد وجهة قواتهم بعد السيطرة على مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال القيادي في جماعة انصار الله الحوثية محمد البخيتي ان جماعته ستواصل طريقها صوب باقي المناطق اليمنية في حال سيطرتها على مأرب.

ودعا البخيتي الى تسليم مأرب سلميا..

واضاف بالقول: "‏انصح حزب الاصلاح بتسليم مدينة مأرب سلميا حقنا للدماء لأن تحريرها أصبح مسألة وقت ونحن سنتولى مهمة تحرير ما تبقى من أرض اليمن ونضمن لهم المشاركة في العملية السياسية في المستقبل مقابل حيادهم ولو في آخر لحظة.

وإذا ما اصروا على القتال في صف دول العدوان التي تنبذهم فإنهم سيخسرون كل شيء